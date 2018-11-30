《華爾街日報》引述官員報道稱，美國和中國正在探討一項貿易協議，美方將在春季末之前暫停進一步的關稅，以換取有關中國經濟政策變動的新談判。過去幾周雙方通過電話進行了會談；不清楚談判是否會催生一項協議。

彭博亦引述知情人士稱，過去數周，兩國官員一直在討論，核心問題是停止對抗，美國推遲對中國加徵關稅以換取中國讓步的可能性。兩位知情人士稱，雙方也在磋商習近平最高經濟顧問劉鶴於12月中旬出訪華盛頓的可能性。但能否成行取決於G20會晤能否取得積極成果。

雖然如此，但美國總統特朗普的取態仍然反覆，例如特朗普和顧問都曾樂觀表示雙方將在此次會晤中達成協議，但也警告說，中國還沒有做出川普政府希望見到的富有意義的讓步。

特朗普隔晚稱，非常接近與中國「做點什麼」，「但我不知道我（是否）想這樣做，因為我們現在有幾十億幾十億美元的錢以關稅或稅收形式進入美國」，「我認為中國想達成協議」，「我對達成協議持開放態度，但坦率地說，我喜歡我們現有的交易。」；「對中國收的關稅使數以十億美元計資金涌入美國國庫，還有很長的路要走。」；「如果公司不想付關稅，就在美國生產，否則，就讓我們的國家比以往任何時候都富吧！」。

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