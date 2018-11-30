中美兩國元首周六會晤前夕，美股反覆偏軟。一方面，美國總統特朗普暗示有望與中國達成貿易協議，另一方面，聯儲會紀要預計即將再次加息 並為未來更靈活路徑做好準備。

道瓊斯工業平均指數收跌27點，跌幅0.11%，報25338點。標普500指數收跌6點，跌幅0.22%，報2737點。納斯達克綜合指數收跌18點，或0.26%，報7273點。

高盛跌1.76%，報194.85美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低23點，而波音升2.72%，報342.56元，貢獻道指61點。

科技股方面，蘋果收市報179.55元，跌0.76%，谷歌母公司Alphabet收市報1094.58元，升0.25%，亞馬遜收市報1673.57元，跌0.24%，Facebook收市報138.68元，升1.4%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.2%，報358點。德國DAX指數收跌0.01%，報11298點；法國CAC 40指數漲0.47%，報5006點；英國富時100指數收漲0.5%，報7038點。