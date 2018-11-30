【歐美戰報】美股反覆偏軟 道指跌27點
文章日期：2018年11月30日 08:08
中美兩國元首周六會晤前夕，美股反覆偏軟。一方面，美國總統特朗普暗示有望與中國達成貿易協議，另一方面，聯儲會紀要預計即將再次加息 並為未來更靈活路徑做好準備。
道瓊斯工業平均指數收跌27點，跌幅0.11%，報25338點。標普500指數收跌6點，跌幅0.22%，報2737點。納斯達克綜合指數收跌18點，或0.26%，報7273點。
高盛跌1.76%，報194.85美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低23點，而波音升2.72%，報342.56元，貢獻道指61點。
科技股方面，蘋果收市報179.55元，跌0.76%，谷歌母公司Alphabet收市報1094.58元，升0.25%，亞馬遜收市報1673.57元，跌0.24%，Facebook收市報138.68元，升1.4%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.2%，報358點。德國DAX指數收跌0.01%，報11298點；法國CAC 40指數漲0.47%，報5006點；英國富時100指數收漲0.5%，報7038點。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
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|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
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|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26