人行宣布，中國外匯交易中心與彭博公司的合作將正式啟動，彭博成為債券通第二家認可的交易平台，境外機構投資者將能夠通過彭博的交易終端進入中國銀行間債券市場，配置人民幣債券資產。

這是人行於今年7月公布的多項債券通改善措施的其中一項，當時人行表示會新增國際交易平台，同時新增了10家報價機構，而「貨銀兩訖」則早在8月已經實現。至於其他改善方向，包括開放債券通下境外投資者回購及衍生品交易、降低交易手續費及進一步明確境外投資者稅務安排。

債券通在去年7月開通後，一直只有一家境外的交易平台，就是Tradeweb Markets。境外機構若透過這類交易平台，毋需要透過代理銀行協助，可直接向境內發送債券請求及進行交易，增強交易前的價格透明度。除了Tradeweb Markets及彭博外，Markits亦曾經被指會成為債券通交易平台。

債券通由中國外匯交易中心及港交所（0388）合資成立的債券通有限公司負責營運及處理債券通相關的交易服務。港交所透露，今年首10個月的日均交易量為36億元人民幣，參與債券通的合格境外機構投資者數量不斷增加，截至今年10月底共有450名，較去年底多203名。