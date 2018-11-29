香港零售銷售貨值9月按年增長大幅放緩，周大福（1929）董事總經理黃紹基表示，香港作為開放型城市，受外圍影響較大，留意到10月及11月整體同店銷售增長有所放緩，整體而言對零售前景持審慎樂觀態度，集團會繼續創新，以提升消費者購買力。

他續稱，集團年初定下的同店銷售增長指引十分審慎，無需再大幅調整，由於去年的基數較高，因此維持全年同店銷售增長界乎高單位數至低雙位數之間的目標不變。

周大福執行董事（策略投資）鄭志剛指出，集團會以整體平穩水平發展，吸引年輕及本地消費為主。他續稱，黃金的毛利率相對較低，故集團未來的策略是提升寶石商品的佔比，包括彩鑽、鑽石等，改善毛利率波動的情況，亦較受年輕消費者歡迎。

內地業務方面，鄭志剛指出，集團預計會在3年內於新城鎮開設1000個銷售點，由於並非熟悉的環境，周大福首先會以供應商的角色進入城市。

記者：蕭嘉聰

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