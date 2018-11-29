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【新股嚟喇】兩新股明招股 復星旅文入場費4040元

文章日期：2018年11月29日 18:36
復星旅文入場費4040元。左起：王文平、錢建農、Henri Giscard d'Estaing。(李紹昌攝)
錢程（左1）-匯量科技有限公司聯席公司秘書。 Mr. Mitten E. Wulff （左2）-匯量科技有限公司副總裁兼EMEA區總監。 段威（左3）-匯量科技有限公司執行董事、董事會主席兼首席執行官。 曹曉歡（左4）-匯量科技有限公司執行董事兼總裁。 宋笑飛（右）-匯量科技有限公司首席財務官。(李紹昌攝)

復星國際（0656）旗下的復星旅文（1992）明日招股，至下周四（6日），發行2.14億股，集資最多41.29億元，每股招股價介乎15.6元至20元，一手200股，入場費為4040.3元。該股料12月14日在主板上市。摩根大通、中信里昂及花旗為聯席保薦人。

公司引入阿里巴巴、信德（0242）及蘇創燃氣（1430）等三名基石投資者，共認購4857萬美元（約3.79億港元）。集團董事長及首席執行官錢建農指，基石投資者皆對公司業務充分了解，而公司亦希望引入優質的基石投資者，在未來與公司業務發揮協同效應，惟沒有透露是否與上述基石投資者有任何具體合作計劃。

首隻以「新三板+H股」來港融資的匯量科技（1860）同樣明天開始招股，至下周三（5日），發行3.19億股，集資最多16.26億元。每手1000股，入場費為5151.39元，料12月12日上市。招銀國際及瑞信聯席保薦人。

記者：陳惠恩

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