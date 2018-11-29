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【英年早逝】郭炳湘新地持股轉至兩子名下

文章日期：2018年11月29日 17:39

新地（0016）前主席、帝國集團創辦人郭炳湘上月20日逝世後，市場關注其新地持股去向。據最新聯交所股權披露顯示，郭炳湘持有的2.11億股或7.29%新地股權，已在本周一轉至其兩名兒子郭基俊（Geoffrey）及郭基浩（Johathan）名下。

以往郭炳湘的持股曾由郭氏家族信託持有，其後轉移至其個人名下離岸公司Genesis Trust & Corporate Services Limited託管，今次郭基俊及郭基浩均以信託受益人身份持有該批股份﹔亦未知其女兒郭蕙珊（Lesley）於該信託是否擁有權益。

按今日新地收市價113.3元計算，該批股份2.11億股或7.29%新地股權市值約239.26億元。

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