中美元首G20會面前夕，美國貿易談判代表萊特希澤（Robert Lighthizer）在一份聲明中表示，正研究中國輸美汽車關稅提高到40%，與目前中國對美國製造的汽車徵稅水平相若。該聲明還稱，中國以國家指導的產業政策，正在對美國工人和製造商造成嚴重傷害。

針對美方言論，中國外交部發言人耿爽指，如果沒有美方挑起的貿易摩擦，目前中國對美汽車加徵的關稅應該是15%。他又指，由於資源禀賦、產業競爭力的不同，兩個經濟體之間很難實現絕對的對等開放。 他舉例，「中國對帶殼花生的關稅是15%，而WTO關稅的數據顯示，美國對帶殼花生的關稅是163.8%，是中國的近11倍，所以在聚焦某一個產業實現絕對的對等是不可能。」

耿爽強調，中美雙方宜在相互尊重、平等誠信的基礎上，通過對話、協商來解決貿易爭端，頻頻對媒體喊話，揮舞制裁大棒，都是於事無補之舉。

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