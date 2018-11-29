證監會公布，在市場失當行為審裁處（審裁處）對健合 (H&H) 國際控股（1112）(當時名為合生元)及其主席未有及時披露內幕消息在審裁處展開研訊程序。

證監會亦在審裁處對合生元的主席、行政總裁兼執行董事羅飛展開研訊程序，指其罔顧後果或疏忽的行為導致合生元涉嫌違反法定企業披露制度的條文。

合生元於2015年7月23日發出盈利預警公告，述明該集團截至2015年6月30日止六個月的收入及溢利預期會較2014年同期分別減少約11%及36%。在該盈利預警公布後，合生元的股價於2015年7月24日收市時報16.94元，較上一個收市價下跌21.6%。

證監會發現該集團在2015年6月中已備妥2015年首五個月的合併管理帳目，當中顯示收入及純利較2014年同期分別大幅減少13.7%及28.9%。合生元及羅在或大約在2015年6月23日得悉此項財政情況惡化的消息。然而，合生元延至2015年7月23日發出上述盈利預警時，才對公眾披露該項消息。

證監會指，該項財政情況惡化的消息是關乎合生元的具體消息，於關鍵時間屬股價敏感資料及並非普遍為公眾所知。該消息如為投資大眾所知，則相當可能會對合生元的股價造成重大影響。

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