周大福（1929）公布截至9月底止中期業績，半年純利達19.36億元，按年增長8.8%，營業額按年增長20%至297.03億元，當中中國內地的同店銷售增長4.9%，港澳的同店銷售增長24.4%；派中期股息每股0.15元，去年同期派0.12元。

受惠強勁的銷售動力及營運效益，集團期內的主要經營溢上升24.7%至29.89億元；毛利升19%至85.29億元，毛利率跌0.2個百分點至28.7%。按市場計，中國內地的營業額升20.6%至，按相同匯率計算則升16.8%； 港澳及其他市場受惠中國內地旅客到訪人次回升，上半年營業額升19.1%。按產品分類計，珠寶鑲嵌首飾的營業額升17.5%，黃金產品升27.2%。

截至今年9月30日，周大福的零售網絡增加237個至2822個。集團預計，在基數持續上升、宏觀經濟的不利因素下，下半年度的增長動力將會略為放緩。

其他報道：

【有片】龍床盤隔離！400萬可買到300呎 呎價仲平$7000

【未見王帝入飛】龍床盤菁雋睇樓反應冷清 暫收3票

【拆息抽升】聯儲雖放鴿 三個月HIBOR重見2厘