【公司業績】周大福中期多賺近9% 中期息多派25%
文章日期：2018年11月29日 17:03
周大福（1929）公布截至9月底止中期業績，半年純利達19.36億元，按年增長8.8%，營業額按年增長20%至297.03億元，當中中國內地的同店銷售增長4.9%，港澳的同店銷售增長24.4%；派中期股息每股0.15元，去年同期派0.12元。
受惠強勁的銷售動力及營運效益，集團期內的主要經營溢上升24.7%至29.89億元；毛利升19%至85.29億元，毛利率跌0.2個百分點至28.7%。按市場計，中國內地的營業額升20.6%至，按相同匯率計算則升16.8%； 港澳及其他市場受惠中國內地旅客到訪人次回升，上半年營業額升19.1%。按產品分類計，珠寶鑲嵌首飾的營業額升17.5%，黃金產品升27.2%。
截至今年9月30日，周大福的零售網絡增加237個至2822個。集團預計，在基數持續上升、宏觀經濟的不利因素下，下半年度的增長動力將會略為放緩。
其他報道：
【有片】龍床盤隔離！400萬可買到300呎 呎價仲平$7000
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26