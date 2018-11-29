恒生銀行（0011）與騰訊（0700）宣布成為金融科技戰略合作夥伴，於科技應用、開戶流程及零售支付的領域上進行合作或研究。

雙方合作的範疇，包括研究遙距開戶方案，透過恒生開發的微信小程序，開立恒生銀行的個人戶口。遙距開戶為金管局去年提出金融科技7招中，「銀行易」的其中一個推動的措施，今年已有多家本地銀行如信銀國際、匯豐、渣打等推出或研究相關服務。

另外，騰訊亦將利用科技上的優勢及經驗，協助恒生利用人工智能、機器學習、區塊鏈等科技，設計與開發創新資訊科技解決方案，以提升客戶體驗與提高營運效率。

零售支付方面，恒生會為微信支付及WeChat Pay HK提供香港商戶的收單服務，讓消費者可在香港的指定商戶，利用手機進行支付。

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