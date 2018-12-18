【港股收市】港股埋單跌231點 匯控領跌 地產股逆市走強
文章日期：2018年11月29日 16:20
美聯儲「放鴿」，刺激隔夜美股造好，惟港股未有跟隨。恒指高開後不久即倒頭向下，午後走勢進一步轉弱，並跟隨A股向下，最多跌過282點，低見26399點，收市跌231點或0.87%，報26451點，成交金額901億元；國指跌49點或0.47%，報10584點。
匯控（0005）受壓兼領跌，失67元水平，跌1.48%，收報66.65元，拖低恒指39點；其次為騰訊（0700），該股今早一度走強，最高見320.8元，升1.9%，但之後隨即回吐，埋單跌0.89%，報312元，仍屬近2個月高位。
科技股沽壓顯著，手機孖寶捱沽跌約2%，瑞聲（2018）跌2.66%，收報54.9元；舜宇（2382）跌1.98%，收報76.65元。新經濟股插水，美圖（1357）大挫15.9%，報3.39元；美團（3690）挫4.7%，報50.5元；小米（1810）跌2.1%，報14.2元。
市場憧憬明年加息步伐放緩，刺激地產股造好，五大地產股全線上揚，恒地（0012）升2.04%，收報40.1元，屬表現最好藍籌；新地（0016）升0.98%，收報113.3元；新世界發展（0017）升1.32%，收報10.74元；長實集團（1113）升0.45%，收報56元；信置（0083）升0.75%，報13.5元。房托股亦有支持，領展（0823）升1.07%，收報75.45元。藥股偏軟，其中中生製藥（1177）跌4.31%，收報7.1元，是跌幅最大的藍籌。
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|股票名稱
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|1177 中國生物製藥
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|0012 恆基地產
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|1113 長實集團
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更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
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|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
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|0883 中國海洋石油
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