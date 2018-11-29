「遇過很多很多戀人，一朵花跟森林，你未決定哪邊合襯......」容祖兒《花千樹》的旋律緩緩響起，Vanessa用力地唱。這一刻，我和幾個舊同學都不敢打擾她的雅興。

沒錯，大學畢業十年，早已變成職場老油條的我們，竟然在Weekday晚上到銅鑼灣唱K。青春不再，但卻渴望留住青春，是年過30後心頭不時出現的念頭；於是，我們會傻傻地回頭，做一些只會在大學時才會做的事，例如到街場打場籃球，又或看場通宵波，甚至突然致電昔日好友，相約凌晨到海傍吹水。念頭雖多，但受體力、家庭等限制，能夠成事的寥寥無幾。難得唱K是個不需要太多體力，只需付出時間的玩意，也多得Vanessa的熱心組織，這次唱K才能成事。

和很多香港女生一樣，年屆30的Vanessa是個樣貌不錯、性格不錯、學歷不錯、工作不錯，但愛情運卻不甚順利的盛女。說她是沈佳宜或許有多少誇張，但不失為一個美女的她，聽說大學時不少學長、同學都曾經暗戀過她，而其他男生們就算沒有非份之想，也樂於和一個美女交好，包括我。畢業前大家預期性格外向的她，應該會投身金融機構Sales、甚至是PR、空姐等前線工作，但她卻偏偏反高潮地投考政府工鐵飯碗，一眨眼，已經十年。

「做政府工，實在太難識男仔。」很難想像這句說話，會出自大學時不乏追求者的Vanessa口中。「咁係嘛，一係已經結晒婚生晒仔嘅中佬，一係就啱啱畢業、剩係識玩識洗錢嘅小朋友。差唔多年紀嘅，一係就俾人mark晒，一係就先天性有點解仲係單身嘅理由，You know what I mean。」明白，有些男生，不是樣貌、職業等問題，可能與性格有些關係，是種說不出所以，但一看整個人，就知悉他一定是單身的覺悟。這類人，昨天單身，今天單身，明天也將繼續單身下去，偏偏政府及公營機構最多這類男生。

「小朋友有咩唔好，有年輕肉體，又有活力，仲有啲幼稚念頭，氹得姐姐都唔知幾開心。」損友Jessica一向是名玩家，30歲後雖然大為收斂，但熟知她過去的我們，聽她分享採陽補陰的故事，依然不禁啞然失笑。「黑山老妖唔該快啲彈開，唔好沾污本道長心中嘅女神！」曾經是Vanessa傾慕者的舊同學John，突然說出這段話，席間霎時轟然大笑。如今的John已經是兩個小孩的父親，相信這些舊日的荳芽夢，早已隨著歲月逝去，但男人最明白男人，得不到的，在心中永遠都是最珍貴。

「你記唔記得我大學畢業之後嗰個男朋友？」有些許印象，好像叫阿Ken，是個比我們大七八年的刻板男生。「係，就係阿Ken，大家咁熟，應該仲記得佢當年嘅逼婚事件？」對，Vanessa一說起，記憶立即回來了。剛大學畢業不久的Vanessa，因工作關係，認識了比她年長、任職地產發展商的Ken。其實倒數十年前，Ken也不是特別年長，大約30歲多些，即是與我們現在差不多，剛好到了適婚年齡。

Vanessa和Ken一起不夠三個月，Ken就提出不如一年內結婚的念頭，更建議她結婚後不用工作，專心替她相夫教子；但是初出茅廬的Vanessa，又豈甘心這麼快就成為「煮飯婆」。幾經拉鋸，Vanessa提出了一個「3年計劃」，就是先看看這3年內的相處，看看大家性格是否適合，事業發展是否成熟，再審視結婚的可能性，然而Ken似乎等不到，竟然搬出自己的母親來和Vanessa談判。「我個仔有咩唔好？佢肯娶你你都唔嫁？女人嘅天職係生仔，點解要拋頭露面出嚟做嘢？」這是Ken媽首次與Vanessa見面時的追問。面對這個滿腦子傳統思想的潛在未來奶奶人選，Vanessa決定婉轉地拒絕她的建議，再決絕地與Ken斬纜。「這些機會不屬於我，機會留俾其他急於結婚嘅女生吧。」這是當年Vanessa逼婚事件後的結案陳詞。

「唔知係咪報應，Ken之後，我幾乎無遇過一個想正常發展一段正常關係嘅男生。」Vanessa的戀愛控訴，我過去幾年已間歇地聽過好幾次。她其後遇到的，最多是根本無心交往、只求一夜歡愉的急色男；部分是收入有限，計劃拍長拖但從無打算結婚的得過且過男；更曾經有個提出「你既然做政府工，收入咁穩定，不如你養埋我」的軟飯男。差點忘了還有個比他小六七年、剛畢業的毛頭小子，是她同事的弟弟，在一次BBQ見面後，竟然對Vanessa神魂顛倒。被姐姐拒絕後，毅然拿起一支結他，到她的家門樓下等她下班，再高歌一曲《沒有如果》，意圖打動女神。「係咪啲後生睇得太多台劇？《敗犬女王》有幾多個可以開花結果？」其實《敗犬》已經是10年前、我們剛大學畢業後不久的台劇，這位如此具勇氣的小男孩，不剛好是「啱Channel」嗎？

「有冇諗過，呢個係Timing問題？」我相信，我應該不是第一個向Vanessa提出這個問題的人。「如果你大學畢業之後，首先遇到《敗犬》小男孩，玩幾年再遇到想結婚嘅Ken，成件事係咪順晒？」Vanessa暗自點頭。「但邊有得咁完美？不如撇開所有客觀因素，唔好理有冇錢、想唔想結婚，總之覺得邊個氹得你開心，就試吓，話唔定有意外收穫呢？否則揀嚟揀去，最後可能咩都揀唔到。」

「大概你也抱歉得很，傷了幾百個心，也未決定那位合襯......美事還未發生，冬天已漸近」。容祖兒繞樑的歌聲徐徐響起，冬天已漸近，《花千樹》這句結尾歌詞，彷彿很切合意境，也很切合Vanessa這刻的心情。

羅仕揚

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