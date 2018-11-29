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【居屋攪珠】中原：居屋今攪珠 料20萬向隅客回流私樓市場

文章日期：2018年11月29日 16:33
中原：居屋今攪珠 料20萬向隅客回流私樓市場

新一批以52折出售的4000多伙居屋，房委會今日進行攪珠。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，居屋共接獲27萬份申請，由於折扣高，相信揀樓率亦相當高，抽後籌的向隅客，或會加快決定回流私人中小型單位市場。

陳永傑指，政府早前亦公布2019年將推出6500餘伙居屋，但申請到攪珠至入伙，一般需時三年，三年的時間值對於置業人士而言可算相當高昂。以私樓市場而言，今年樓價高位至今已下調4%，當日52折訂價的居屋，今天相對私樓市場，當日的52折已被大打折扣。部份於二手市場放售的公屋及居屋，更帶頭調整叫價達10%，增加了二手市場的吸引力，陳永傑相信，攪珠過後，將吸引約20萬名居屋向隅客回流私人市場。

踏入11月下旬，多項利好消息湧現，如昨日美國聯儲局主席暗示明天停加息，美股急彈逾600餘點，陳永傑相信，香港銀行即使明天追加息口，皆由0.25厘起，0.5厘止，香港按揭利率仍維持於低於3厘的吸引水平。加上中美貿易關係看似有緩和跡象，港股過去一星期靠穩向升，相信G20峰會習近平與特朗普會面將會是後市關鍵。11月份一二手實質成交量僅維持約2200宗的低水平，但隨著好消息陸續出現，二手業主議價空間擴大，加上居屋向隅客這班樓市新力軍，陳永傑相信12月成交量將較11月份理想，惟樓價難有起色，維持第四季跌4%的預測。

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