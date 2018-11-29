即時財經新聞

【有片：投資王道】王弼:美若減息證經濟轉差 勿高追買股

文章日期：2018年11月29日 16:25

美股道指因聯儲局鮑威爾指利率只略低於「中性」而升了逾600點，港股恒指今早雖裂口高開卻跌了逾250點收巿，香港奧國經濟學院院王弼指美國若放慢甚至停止加息，其實反映美國經濟出了問題，所以並非真正的利好消息，而近期油價急跌，也反映可能預期全球經濟放緩。

另外，美國雖然可能減息，美匯指數也急挫，但香港的3個月銀行拆息反升穿了2厘水平，王弼認為因有港元沽盤令銀根收緊，如此才做成港美息口出現背馳。

其他報道：

【有片】龍床盤隔離！400萬可買到300呎 呎價仲平$7000

【有片：埋身擊】美聯儲「放鴿」 美匯指數或進一步下跌

【亞股收市】日股收升85點 連升五日累飊755點

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：投資王道】王弼:美若減息證經濟轉差 勿高追買股

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片