美股道指因聯儲局鮑威爾指利率只略低於「中性」而升了逾600點，港股恒指今早雖裂口高開卻跌了逾250點收巿，香港奧國經濟學院院王弼指美國若放慢甚至停止加息，其實反映美國經濟出了問題，所以並非真正的利好消息，而近期油價急跌，也反映可能預期全球經濟放緩。

另外，美國雖然可能減息，美匯指數也急挫，但香港的3個月銀行拆息反升穿了2厘水平，王弼認為因有港元沽盤令銀根收緊，如此才做成港美息口出現背馳。

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