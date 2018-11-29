【有片：投資王道】王弼:美若減息證經濟轉差 勿高追買股
文章日期：2018年11月29日 16:25
美股道指因聯儲局鮑威爾指利率只略低於「中性」而升了逾600點，港股恒指今早雖裂口高開卻跌了逾250點收巿，香港奧國經濟學院院王弼指美國若放慢甚至停止加息，其實反映美國經濟出了問題，所以並非真正的利好消息，而近期油價急跌，也反映可能預期全球經濟放緩。
另外，美國雖然可能減息，美匯指數也急挫，但香港的3個月銀行拆息反升穿了2厘水平，王弼認為因有港元沽盤令銀根收緊，如此才做成港美息口出現背馳。
其他報道：
【有片】龍床盤隔離！400萬可買到300呎 呎價仲平$7000
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26