港股今早隨外圍高開221點，最多曾升240點，其後升幅不斷收窄，並轉為倒跌，最多曾暫跌282點，低見26399點，現時仍跌245點，報26436點。

受惠美國加息或放緩的利好，地產股向上，恒地（0012）升2.42%，報40.25元，是升幅最大的藍籌。其他地產股，長實集團（1113）升0.63%，報56.1元，新地（0016）升0.98%，報113.3元，新世界發展（0017）升1.13%，報10.72元，信置（0083）升0.75%，報13.5元。

不過銀行股則下跌。恒生（0011）跌0.66%，報180.6元，匯控（0005）跌1.18%，報66.85元，中銀香港（2388）跌0.49%，報30.35元。

而跌幅最大的是銀娛（0027）跌4.46%，報48.25元，金沙中國（1928）亦跌1.46%，報33.85元。

兩隻藥股亦跌幅較前，中生製藥（1177）跌4.31%，報7.1元，石藥（1093）跌3.55%，報15.74元。

其他個股方面，Minid Tell Tech（8611）跌83.7%，是跌幅最大個股，而新體育（0299）獲收購，續升近62%。

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