【不斷更新】港股跌幅擴大 曾跌282點 地產股逆市升
文章日期：2018年11月29日 15:46
港股今早隨外圍高開221點，最多曾升240點，其後升幅不斷收窄，並轉為倒跌，最多曾暫跌282點，低見26399點，現時仍跌245點，報26436點。
受惠美國加息或放緩的利好，地產股向上，恒地（0012）升2.42%，報40.25元，是升幅最大的藍籌。其他地產股，長實集團（1113）升0.63%，報56.1元，新地（0016）升0.98%，報113.3元，新世界發展（0017）升1.13%，報10.72元，信置（0083）升0.75%，報13.5元。
不過銀行股則下跌。恒生（0011）跌0.66%，報180.6元，匯控（0005）跌1.18%，報66.85元，中銀香港（2388）跌0.49%，報30.35元。
而跌幅最大的是銀娛（0027）跌4.46%，報48.25元，金沙中國（1928）亦跌1.46%，報33.85元。
兩隻藥股亦跌幅較前，中生製藥（1177）跌4.31%，報7.1元，石藥（1093）跌3.55%，報15.74元。
其他個股方面，Minid Tell Tech（8611）跌83.7%，是跌幅最大個股，而新體育（0299）獲收購，續升近62%。
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26