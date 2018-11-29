【季節性因素？】10月份全球支付佔比排名人民幣跌至第6
文章日期：2018年11月29日 15:33
環球銀行金融電信協會（SWIFT）公布，人民幣在全球支付貨幣使用量排名下一位至第6名，佔比為1.7%，較9月份佔比下降0.19個百分點，下跌主要受黃金周假期的季節性因素影響。
以人民幣支付金額計算，10月份數據比9月份上升0.12%，而所有貨幣整體則上升10.92%。撇除歐元區內的國際支付排名，人民幣依然維持第8位，佔比為1.01%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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