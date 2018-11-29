【可保增長】必瘦站：無創醫學美容服務成增長動力
文章日期：2018年11月29日 14:54
必瘦站（1830）中期純利大增95.4%至1.6億元，主席歐陽江強調，集團提供的無創醫學美容服務是增長最大動力，相信下個財年可繼續保持強勁增長勢頭。
歐陽江解釋，無創醫學美容主要來自三種技術，包括超聲波、射頻及激光，對比入侵式醫學美容是無痛、安全及效果顯著，合乎顧客需要。今年6月及7月在太古城及元朗店的概念店反應良好，人均消費約為2.9萬元，反映民生區亦有一定客人，未來有意尋找地方擴展分店，集團於尖沙咀的分店已關閉半年，近日亦積極在該區尋找合適地點。
必瘦站首席財務總監蘇顯龍表示，由於期內部分店舖的續租租金過於昂貴，故集團未有續租，令租金開支下降。
他又指，集團自上市以來一直維持100%的派息比率政策，現金流十分充裕，不會影響集團的營運。
記者：蕭嘉聰
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更新時間：2018-12-18 16:10
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