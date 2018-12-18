美國聯儲局主席放鴿，市場預期加息步伐放慢，刺激亞太區股市全線上揚，惟午後升幅大幅收窄。

日經平均指數連升四日後，今日繼續上揚，全日最多升260點或1.2%，高見22437點，收報22262點，升0.39%或85點，連續第五個交易日上升，五日累升755點。

韓國首爾綜合指數則連升第四日，最多升過28點或1.35%，高見2136點；收報2114點，升0.28%或5點。台灣加權平均指數收報9885點，升0.01%或1點。

澳洲股市全日曾升最多53點或0.94%，收報5758點，升0.58%或33點。

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