【加快甩貨】華南城有意轉售部分土儲權益予合作方 帶動現金流
文章日期：2018年11月29日 13:01
華南城（1668）上半年純利跌14.4%至8.48億元，每股盈利10.59仙，不派中期息。市場持續水緊，內房紛紛高息撲水還債，華南城表示會繼續減債，上半年淨負債跌1.1個百分點至76.3%，跌幅較少是受到人民幣貶值影響，若撇除因素則可降到67%水平。副主席馮星航又透露，會將部分未正式開發的項目或土儲轉售給合作方，帶來現金流。
馮星航及首席財務總監許進業解釋指，華南城持有的優質土儲及物業獲得投資者接洽。而旗下像重慶的批發市場，以往公司多在開發後才進行銷售，但現時或在前期已轉售予一些商會及合作方，由對方招商建設、銷售，加快項目成熟速度。至於出售比例，管理層指持開放態度。
許進業又指減債未來主要經回籠現金減債，亦會利用不同渠道融資，包括從國內銀行取得融資。目前美元及人民幣債務比例為32%及68%，相信人民幣債比例續增。
至於以往公司表示待物管業務成熟再行分拆，許進業指目前多項業務均具分拆條件，會視乎市況等考慮。但當中物管會繼續擴充，或收購項目園區附近的管理公司。
集團今年合約銷售目標160億元，上半年完成68.03億元，完成全年目標約42%。管理層指，今年尚有西安等新項目入市，有信心完成目標。
記者：方楚茵
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