美國聯儲局主席鮑威爾發表「偏鴿」言論，指儲局可能至少需要一年時間來觀察加息的影響，暗示加息步伐將會放慢。消息拖累美匯指數下滑，跌至96.7水平，港匯報7.8234。港元拆息則未有受影響，幾全線抽升，其中三個月拆息重見2厘。

據財資市場公會數據顯示，隔夜拆息回升至0.76143厘，與樓按相關的一個月銀行同業拆息(HIBOR)升至1.12357厘；兩個月拆息升至1.80493厘；三個月拆息則升至2.01018厘。

短息一星期及兩星期拆息分別升至0.95643厘及1.01036厘；長息方面，半年期為2.31643厘；一年期則微跌，報2.655厘。

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