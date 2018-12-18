【港股午市】恒指半日跌35點 騰訊見320元後回吐 地產股彈起
文章日期：2018年11月29日 12:20
美國聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，市場憧憬明年加息步伐放緩甚至暫停，隔夜美股造好，港股今早跟隨高開221點，最多升240點，高位見26923點，撲2萬7大關，惟指數未能於高位企穩，10時半後跌勢加劇，半日最多跌94點，中午收跌35點或0.13%，報26646點，成交金額526億元；國指升18點或0.18%，報10653點。
匯控（0005）領跌，半日挫0.81%，收報67.1元，拖低恒指21點；其次為中移動（0941），股價半日偏軟，跌0.71%，收報77.15元。騰訊（0700）早段表現強勢，最高見320.8元，即市計創近2個月高位，但股價之後復軟，收跌0.25%，報314元。
市場加息預期降溫，對息口敏感的地產股應聲彈起，其中恒地（0012）觸及40元大關，高位見40.4元，收升2.29%，報40.2元，成表現最佳藍籌。其餘地產股亦受捧，新地（0016）升1.25%，收報113.6元；新世界發展（0017）升1.32%，收報10.74元；長實集團（1113）升1.7%，收報56.7元。 銀娛（0027）中午跌2.18%，收報49.4元，成表現最差藍籌。
隔夜油價下跌，三桶油個別發展，中海油（0883）跌0.16%，收報12.78元；中石化（0386）跌1.06%，收報6.53元；中石油（0857）逆市升1.3%，收報5.47元。油價走弱，航空股受惠，三大航空股上揚，東航（0670）半日漲4.2%，報4.95元、南航（1055）升2.67%，報5.39元；國航（0753）升1.2%，報7.55元。
毛記葵涌（1716）中期盈利按年增1.5倍，刺激股價今早向上，最高見過1.55元，半日報1.46元，漲4.3%。
其他報道：
【佢話好賣】蘋果高層：iPhone XR已成為每日銷量最高的機型
【零售疲軟】港澳同店銷售增長放緩 六福跌逾10% 周大福跌逾4%
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26