美國聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，市場憧憬明年加息步伐放緩甚至暫停，隔夜美股造好，港股今早跟隨高開221點，最多升240點，高位見26923點，撲2萬7大關，惟指數未能於高位企穩，10時半後跌勢加劇，半日最多跌94點，中午收跌35點或0.13%，報26646點，成交金額526億元；國指升18點或0.18%，報10653點。

匯控（0005）領跌，半日挫0.81%，收報67.1元，拖低恒指21點；其次為中移動（0941），股價半日偏軟，跌0.71%，收報77.15元。騰訊（0700）早段表現強勢，最高見320.8元，即市計創近2個月高位，但股價之後復軟，收跌0.25%，報314元。

市場加息預期降溫，對息口敏感的地產股應聲彈起，其中恒地（0012）觸及40元大關，高位見40.4元，收升2.29%，報40.2元，成表現最佳藍籌。其餘地產股亦受捧，新地（0016）升1.25%，收報113.6元；新世界發展（0017）升1.32%，收報10.74元；長實集團（1113）升1.7%，收報56.7元。 銀娛（0027）中午跌2.18%，收報49.4元，成表現最差藍籌。

隔夜油價下跌，三桶油個別發展，中海油（0883）跌0.16%，收報12.78元；中石化（0386）跌1.06%，收報6.53元；中石油（0857）逆市升1.3%，收報5.47元。油價走弱，航空股受惠，三大航空股上揚，東航（0670）半日漲4.2%，報4.95元、南航（1055）升2.67%，報5.39元；國航（0753）升1.2%，報7.55元。

毛記葵涌（1716）中期盈利按年增1.5倍，刺激股價今早向上，最高見過1.55元，半日報1.46元，漲4.3%。

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