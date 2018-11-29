【有片：選股王】擺脫燃油對沖問題 國泰等理想位入市
文章日期：2018年11月29日 12:13
恒指跌35點，收報26646點，成交金額526億元。聯儲局主席鮑威爾發表鴿派講話，市場預測加息周期快將完結，美股暴漲逾600點，亞洲股市向好，但港股早已炒上多時，本月至今已急升6.6%冠絕全球，今早升幅相對有限。加息周期快將完結，大贏家是本地地產股，龍頭股新地（0016）進一步上升至113元之上，公用房託股也穩步向好，領展（0823）除息後再站上75元之上。
另一個表現上佳的板塊是航空股，3大內航股升幅介乎1%至4%。昨晚公布的原油庫存高於預期，油價在美元大跌下仍回落，當市場預計美國加息周期快將完結，人民幣也很可能守住7算，意味今年油價升、匯價跌的雙殺局面有望完結，明年步入上升周期。
有趣的是，已被市場遺忘了的國泰（0293）表現亦相當突出，今早急升3.4%。雖然國泰沒有如內航股般敏感，但集團近50%收入為非美元，弱美元對收入和盈利均有助益。管理層在剛舉行的分析員會議上指客運收益率見改善，對聖誕期間的預訂情況亦感到滿意。
估值方面，2019年預測市盈率略高於12倍，市帳率則為0.7倍，考慮到已擺脫燃油對沖問題，料不會再重返今年低位。走勢上，國泰已升破6月至今的下降軌，若能回試11元支持位，會是理想的入市水平。
張兆聰
明報首席評論員
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26