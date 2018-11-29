恒指跌35點，收報26646點，成交金額526億元。聯儲局主席鮑威爾發表鴿派講話，市場預測加息周期快將完結，美股暴漲逾600點，亞洲股市向好，但港股早已炒上多時，本月至今已急升6.6%冠絕全球，今早升幅相對有限。加息周期快將完結，大贏家是本地地產股，龍頭股新地（0016）進一步上升至113元之上，公用房託股也穩步向好，領展（0823）除息後再站上75元之上。

另一個表現上佳的板塊是航空股，3大內航股升幅介乎1%至4%。昨晚公布的原油庫存高於預期，油價在美元大跌下仍回落，當市場預計美國加息周期快將完結，人民幣也很可能守住7算，意味今年油價升、匯價跌的雙殺局面有望完結，明年步入上升周期。

有趣的是，已被市場遺忘了的國泰（0293）表現亦相當突出，今早急升3.4%。雖然國泰沒有如內航股般敏感，但集團近50%收入為非美元，弱美元對收入和盈利均有助益。管理層在剛舉行的分析員會議上指客運收益率見改善，對聖誕期間的預訂情況亦感到滿意。

估值方面，2019年預測市盈率略高於12倍，市帳率則為0.7倍，考慮到已擺脫燃油對沖問題，料不會再重返今年低位。走勢上，國泰已升破6月至今的下降軌，若能回試11元支持位，會是理想的入市水平。

張兆聰

明報首席評論員

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