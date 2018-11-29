【公司業績】中國水務半年多賺20% 中期息增五成
文章日期：2018年11月29日 12:10
中國水務（0855）公布，截至9月底止半年純利6.458億元，按年增長20.3%，每股盈利為40.14仙，按年升15%；中期息每股12仙，增加50%。
期內，集團收益41.418億元，按年增加18%；供水經營服務及供水接
駁收入的收益18.2億元，增長21.3%；供水建設服務的收益約13億元，較去年同期輕微下跌5.3%；城市供水經營及建設分部之總收益31.67億元，增長8.4%。上述業務溢利為12.43億元，增長10.4%。至於環保分部溢利則為2.95億元，增長81%。
中國水務半日收報8.81元，升0.34%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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