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【增加覆蓋】地鐵港島、荃灣綫將可收看有線新聞速遞

文章日期：2018年11月29日 12:05
圖為有線寬頻營運總裁梁淑儀（左）及媒體業務高級副總裁吳靜雯（右）。鍾林枝攝

有線寬頻（1097）在未來5年內，會將旗下的有線新聞速遞增加覆蓋至港鐵（0066）的港島綫、荃灣綫、將軍綫及將來通車的沙中綫，即將有更多港鐵列車可收看有線的新聞資訊等節目。

有線新聞速遞現時於東鐵綫、西鐵綫、馬鞍山綫、觀塘綫及南港島綫提供節目內容，有線寬頻公布是次與港鐵車廂電視續約，繼續成為其內容供應商及獨家廣告總代理，簽約期5年，並將陸續將服務覆蓋增至9條港鐵綫。

有線寬頻的媒體業務高級副總裁吳靜雯表示，港鐵即將引入93輛新列車，均會安裝液晶體顯示屏，提供有線新聞速遞的節目內容。現時港鐵超過100輛旗下列車均已安裝港鐵車廂電視，涉約5000部液晶體顯示屏，新增的顯示屏投資將由港鐵負責。預計此服務帶來的廣告收益，最快於集團19年的中期業續反映。

 

早前有線寬頻再次公布供股集資，集團營運總裁梁淑儀指，有關集資所得一定會用於增強內容，公告提及會刪減虧損業務，仍在留意當中。

她又提到，集團會在年底公布一連串的OTT計劃，需要增聘人手應付新發展，冀引入具新媒體經驗的新血；並重申積極考慮跨境媒體合作，包括在大灣區內的發展。

記者：劉旭霞

 

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