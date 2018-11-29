業務極少公司或被停牌？ 李小加：不要杞人憂天(劉焌陶攝)

證監會日前提出主板的上市公司如年收入少過5000萬元（GEM公司年收入少過2000萬元），則會被視為「業務極少」的公司，有可能被停牌或除牌。

港交所（0388）行政總裁李小加今早出席論壇時表示，香港是一個很大的資本市場，一定有公司表現不如意，而市場不會受個別公司的表現好壞影響，叫大家別杞人憂天。

他在論壇上致辭時指，香港資本市場提供不同渠道讓中國投資者去接觸國際資金，包括來港上市及互聯互通。他指，「新股通」雖然被市場認為是一個瘋狂的主意，但亦是一個必然會實行的主意，惟沒有提及任何具體時間表。

記者：陳惠恩

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