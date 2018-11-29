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【A股午市】內地三大指數全線收升 上證企穩2600點

文章日期：2018年11月29日 11:37
內地三大指數全線收升 上證企穩2600點

內地股市高開高走，三大指數全線向上。上證綜指高開高收，高位見2617點，收報2608點，漲7點或0.28%，成交額721億元（人民幣．下同）。

深證成指反覆向好，半日高位見7800點，收報7769點，漲12點或0.16%，成交額991億元，兩市成交額合共1712億元。

創業板指數半日最高見1351點，收報1347點，漲6點或0.47%。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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