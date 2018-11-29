即時財經新聞

【有片：金匯測市王】鮑威爾確認鷹轉鴿 美匯大鑊鳥

文章日期：2018年11月29日 11:40

鮑威爾繼上星期四後再度放鴿，確認息口即將見頂及貨幣政策轉向，估計美匯指數仍有大量下跌空間，故建議沽美匯指數期貨，相關策略及詳情歡迎參考短片內容。

盧楚仁

艾德證券期貨首席投資策略師

其他報道：

【又一個爆煲？】祥祺老闆邊按寫字樓 邊替巨宅急找數

【新稅策】特朗普稱研究新的進口汽車關稅

【佢話好賣】蘋果高層：iPhone XR已成為每日銷量最高的機型

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：投資王道】王弼:美若減息證經濟轉差 勿高追買股

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片