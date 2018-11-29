資本市場瞬息萬變，深圳祥祺集團董事長陳紅天，2016年像從石頭爆出來般突然瘋狂在港「掃貨」，之後卻又突然沉寂，不過日前莊士（0367）一則不起眼的通告再次見到他的蹤影，事涉他兩年前豪擲21億元向莊士購入的山頂大屋，近日突然要求提早一年找清尾數，甚至表明「唔使裝修、唔使驗樓」，令筆者好奇他突然急於完成交易，所為何事？

陳紅天2016年收購歌賦山道15號屋地，佔地18,469方呎，地皮獲批可建一座6層高實用面積約9212方呎的洋房，以收購呎價約22.8萬元計，創當時香港新高。當時約21億元收購作價中，除部分以深圳羅湖物業「以物易物」外，其餘16.8億元以現金分3期支付，當中已支付首期6.3億元，最後一期原定2020年初支付。

不需裝修驗樓 尾數減價7000萬

不過莊士新通告，卻指陳要求修改協議，首先兩期尾數改為明年初一次過找清，而原本莊士包辦起樓及裝修，完成後要提供驗樓期、賣家責任期，陳紅天如發現有損壞或不足可以「執漏」，但新協議卻取得入伙紙後立刻收樓，裝修驗樓統統不要，莊士亦表明此舉節省公司不少開支，於是樂意尾數減價7000萬元完成交易。伴隨這兩項改動，筆者又稍稍查了一下，陳紅天兩年前用45億元向會德豐（0020）收購的紅磡One HabourGate（現時已改名做祥祺中心），剛剛在上周被陳用於抵押貸款，借了多少不知道，不過配合上面莊士的通告，貸款用途就很明顯了。

綜觀陳紅天的一系列操作，可以肯定的是他真的很急於完成交易，試問一般人買樓都會小心驗樓，一擲20億買樓卻可以不用驗樓不用裝修，到底背後是甚麼原因？是陳紅天有需要急於使用此物業，還是別有內情？現階段可能要問陳本人才知道。

中資企業資金鏈緊張 紛賣殼賣產

另一邊廂，不少中資、即使是上市公司最近資金鏈都頗為緊張，個別背景獨特、一鳴驚人的集團更是急速收縮，像海航、華融、華信等就不斷賣樓賣殼賣資產。僧多粥少之下，陳紅天急於「埋deal」的背後，又是否希望趁樓市還「頂得住」盡快脫手？股神巴菲特有句名言「水退方知誰赤裸」，現在水正開始退，筆者暫時仍難判斷近年在港大手掃樓的投資者實力如何，或許要待水退得再多一點，才能有一個比較確實的結論了。

李曉佳

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