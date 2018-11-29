中國金洋（1282）昨晚公布，以4.1億元收購新體育（0299）共11.4億股，約佔已發行股本28.18%，總代價相當於每股0.36元，較前收市0.285元升26.32%，及連續5日平均收市價0.311元溢價15.76%。

收購前，金洋已持有新體育1.01%，完成後持股量將升至29.19%，於新體育之投資將分類列為「聯營公司權益」，並使用權益法入賬計入綜合財務報表。

新體育及其附屬公司主要業務為中國物業開發及物業投資、商品貿易、於中國發展體育場館營運及相關培訓以及上市證券投資。金洋董事會相信在未來十年，國內的體育產業年均增長率將達到15%或以上。此外，新體育積極把握國家政策帶來的機遇，利用其持有的物業，積極發展集合了「體育 + 物業發展」概念的物業發展項目，因此董事會認為新體育持有的物業價值將會上升，預期新體育的正面業績確認性較強。而新體育擁有相當規模的高端客戶，金洋相信其金融服務板塊可藉此向新體育的客戶提供金融服務，從而擴大金融服務板塊的客戶基礎及有利於提升板塊業績。

中國金洋現報0.405元，升9.4%，而新體育現報0.51元，升59%。

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