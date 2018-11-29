美國總統特朗普表示，目前正在研究新的汽車關稅，並稱這些關稅可望避免發生像通用汽車宣布的裁員關廠。

特朗普表示，1960年代對來自北美以外市場的進口農夫車及商用型汽車徵收25%的關稅，曾長期提振了美國的汽車生產。特朗普指正在考慮大幅提高進口汽車關稅，吸引更多汽車在美國生產，避免再發生像通用汽車裁員關廠的事宜。

目前，美國對來自北美和韓國以外市場的進口汽車和SUV車型徵收​​2.5%的關稅。另外，美國今年對中國輸美汽車在通常徵稅2.5%的基礎上加徵25%的關稅。中國則對美國汽車額外徵收25%的報復性關稅。現時中國對美國汽車徵收40%的關稅，美國對中國汽車的關稅為27.5%。