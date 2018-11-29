【重覆犯錯?】美參議員要求調查中興有否違規
文章日期：2018年11月29日 10:06
路透報道，兩名美國參議員要求特朗普政府調查中興通訊（0763）是否與美國製裁令中列舉的個人合作，是否非法使用美國生產的部件，是否在數據庫中安裝了戴爾生產的組件，是否幫助委內瑞拉政府採取無視民主程序或人權的行動。中興通訊沒有回覆記者要求置評的請求。
路透在調查中發現，中興通訊幫助委內瑞拉政府建立了一個數據庫，可以通過公民身份證追踪公民的行為。委內瑞拉的身份證，也就是“祖國卡”，可以收集該國公民的財務和醫療記錄、社交媒體使用情況、政治傾向以及是否投票等數據。
中興現報15.7元，跌2.7%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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