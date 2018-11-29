即時財經新聞

【重覆犯錯?】美參議員要求調查中興有否違規

文章日期：2018年11月29日 10:06

路透報道，兩名美國參議員要求特朗普政府調查中興通訊（0763）是否與美國製裁令中列舉的個人合作，是否非法使用美國生產的部件，是否在數據庫中安裝了戴爾生產的組件，是否幫助委內瑞拉政府採取無視民主程序或人權的行動。中興通訊沒有回覆記者要求置評的請求。

路透在調查中發現，中興通訊幫助委內瑞拉政府建立了一個數據庫，可以通過公民身份證追踪公民的行為。委內瑞拉的身份證，也就是“祖國卡”，可以收集該國公民的財務和醫療記錄、社交媒體使用情況、政治傾向以及是否投票等數據。

中興現報15.7元，跌2.7%。

其他報道：

【放慢加息?】利率「略低於」中性區間 「鮑威爾沽權」誕生

【零售疲軟】港澳同店銷售增長放緩 六福跌逾10% 周大福跌逾4%

【歐美戰報】鮑威爾放鴿 道指升617點

上一頁
下一頁

編輯推介

即時財經新聞

【有片：投資王道】王弼:美若減息證經濟轉差 勿高追買股

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片