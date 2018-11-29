路透引述蘋果的產品營銷副總裁Greg Joswiak稱，iPhone XR自10月中旬開始銷售以來，已成為每日銷量最高的iPhone機型。

iPhone XR售價749美元，與之同時推出的還有另外兩款機型iPhone XS和XS Max，售價從999美元起。 XR已具備多項重要功能，但售價相對較低；分析師普遍認為，這是蘋果在努力把人臉識別解鎖功能以及最新的處理芯片推向更廣泛的買家。

蘋果在11月1日宣布將不再向投資者披露iPhone銷售數據。今次亦未有透露銷售數字。

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