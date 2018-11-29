六福（0590）公布同店銷售增長放緩，股價大跌，最低曾暫見22.5元，跌10.35%。

六福昨日公布中期業績，並指市場氣氛受近期中美貿易戰以及人民幣貶值的不良影響，港澳市場之同店銷售增長自2018年10月下旬起開始下降，在2018年10月至11月首3周期間錄得單位數字跌幅。

同業Tiffany隔晚亦指，中國遊客在美國和香港的消費低於預期，股價一度跌超過11%，創2015年1月以來 盤中最大跌幅。

花旗發表報告指，六福集團的管理層周三暗示本季度同店銷售下降，可能促使分析師下調盈利目標，周大福（1929）股價可能受拖累。而富瑞亦指，六福和莎莎本季度以來同店銷售數據惡化表明香港零售市場疲軟，對周大福不利。

周大福現跌4.2%，報6.8元。

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