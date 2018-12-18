美股受惠儲局放鴿而上升，港股今早高開221點或0.84%，報26904點，成交金額22億元；國指今早高開89點或0.85%，報10724點。

吉利（0175）升2.45%，報15.9元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.65%，報320元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻43點；電能實業（0006）跌0.64%，報54.2元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。

個股方面，宏基（1718）升32%，是升幅最大的個股，而春泉產業信託（1426）跌12.5%，是跌最大個股。

多隻股份昨日公布業績，天仁茗茶的香港以特許經營商賓仕國際（1705）今早開市無升跌，報1.05元。毛記葵涌（1716）則升4.2%，報1.46元。國美（0493）、翠華（1314）亦無升跌。六福（0590）指10月至今同店銷售放緩，開市跌0.39%，報25元，拖累同業周大福（1929）亦跌1.4%。

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