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【開市焦點】美聯儲放鴿 港股ADR升118點

文章日期：2018年11月29日 08:55

美聯儲放鴿，道指大升，港股ADR則只升118點或0.44%，遠低於道指的617點或2.44%。港股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.98%，折合報321.04元；匯控（0005）升0.12%，折合報67.73元；建行（0939）升0.14%，折合報6.7元。

今日焦點股份可留意：

儲局放鴿，利好大市，重磅藍籌易受追捧。

天仁茗茶的香港以特許經營商賓仕國際（1705）公布截至九月為止的半年度業績，扣除截至去年同期的非經常性上市開支後的經調整純利按年下跌21.6%，至1160萬元，調整前則按年上升65.7%。公司派發中期息1仙，去年同期未有派發。

毛記葵涌（1716）公布中期業績，受惠於數碼媒體服務及其他媒體服務分部收入增加，收入按年增加12.9%至4810萬元，純利亦升1.58倍至887.7萬元，每股基本盈利為3.29港仙，不派中期息。

國美（0493）公布9月底止9月業績，由去年同期賺2.2億元人民幣(下同)，轉為虧損4.45億元。期內收入為509.9億元，同比跌11.21%，毛利亦跌8.4%至75.3億元。

翠華（1314）公布中期業績，純利按年大減70%至1441萬元，主席李遠康表示，今年初稍為調整過早餐價格，現時未有計劃於今年底前調整餐單價格，以回饋顧客的支持。

六福（0590）公布中期業績，純利升27.9%至6.65億元，派中期股息每股0.55元。

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1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
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2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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