聯儲局主席鮑威爾隔晚表示利率「略低於」所謂的中性區間，與之前還有更大距離的評論相比似乎有所軟化，市場甚至認為加息周期可能比預期更早結束。

鮑威爾隔晚對基準利率「仍然略低於對經濟中性--也就是既不加速也不放緩成長--的寬泛預測區間。」的話，與其10月時「目前距離中性水平還有很長一段距離。」的說法不同，由「很長一段距離」變為「略低於」。

蒙特利爾銀行指，言論意味著聯儲局可能比先前預期更早地暫停加息周期，聯儲局主席看市場臉色，因鮑威爾說政策制定者將關注即將到來的經濟和金融數據，說明「鮑威爾沽權誕生了」。

Invesco 首席全球市場策略師Kristina Hooper稱，因為鮑威爾的講話遠比幾個月前更加鴿派，股市因而大升，加上言論是出自鮑威爾之口，投資者真的相信了，並作出了反應。

B Riley FBR的首席市場策略師Art Hogan亦指，市場兩大不利因素是中國貿易局勢以及對聯儲局不顧數據盲目推進加息的擔憂。消除其中一個阻力是市場觸底過程中非常重要的一部分。

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