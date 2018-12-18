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【歐美戰報】鮑威爾放鴿 道指升617點

文章日期：2018年11月29日 08:15

聯儲局主席鮑威爾一句關於聯儲局基準利率「仍然略低於對經濟中性--也就是既不加速也不放緩成長--的寬泛預測區間。」因為與其10月時「目前距離中性水平還有很長一段距離。」不同，市場將當中的由「很長一段距離」變為「略低於」，解讀為放鴿，並引發了對聯儲局官員明年暫停本輪加息的意願增強的猜測。道指大升最多620點，並以接近全日高位收市。

道瓊斯工業平均指數收漲617點，升幅2.5%，報25366點。標普500指數收漲61點，升幅2.3%，報2743點。納斯達克綜合指數收漲208點，或2.95%，報7291點。

波音升4.86%，報333.5美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻104點，而Verizon 跌0.97%，報60.06元，拖低道指4點。

科技股方面，蘋果收市報180.94元，升3.84%，谷歌母公司Alphabet收市報1091.79元，升3.75%，亞馬遜收市報1677.75元，升6.09%，Facebook收市報136.76元，升1.3%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.01%，報357點。德國DAX指數收跌0.1%，報11298點；法國CAC 40指數漲0.01%，報4983點；英國富時100指數收跌0.18%，報7004點。

其他報道：

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