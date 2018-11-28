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【成本上升】天仁茗茶經銷商賓仕半年少賺兩成

文章日期：2018年11月28日 23:16

天仁茗茶的香港以特許經營商賓仕國際（1705）公布截至九月為止的半年度業績，扣除截至去年同期的非經常性上市開支後的經調整純利按年下跌21.6%，至1160萬元，調整前則按年上升65.7%。公司派發中期息1仙，去年同期未有派發。

賓仕指，經調整純利下跌，歸因於期內關閉若干無利可圖的品牌或店舖產生一次性虧損，以及應對持續業務擴展員工人數及合規成本增加所致，以上各項旨在支持於未來數年的日後發展。

收益按年上升26.8%至2.63億元，毛利升24.2%至6150萬元。雖然期內沒有上市開支，不過開支比去年同期反升26.42%至2.48億元。天仁茗茶零售網絡於9月底比3月底增加5間至33間，天仁茗茶零售店同店銷售增長率為10.9%。

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