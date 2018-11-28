【東方昇救毛記】開支減少 毛記葵涌中期純利升1.58倍
文章日期：2018年11月28日 22:54
毛記葵涌（1716）公布中期業績，受惠於數碼媒體服務及其他媒體服務分部收入增加，收入按年增加12.9%至4810萬元，純利亦升1.58倍至887.7萬元，每股基本盈利為3.29港仙，不派中期息。
毛記的其他媒體服務業務，即活動策劃及藝人管理，收入由去年同期的10萬元大幅提升31倍至320萬元，溢利為150萬元，按年大增38.4倍。集團解釋，今年4月在香港伊利沙伯體育館舉行兩場清談節目（即東方昇特異功能救香港），合共接待約5000名觀眾，貢獻了期內大部分收入及溢利。
集團預計，今年11月舉行的4場舞台劇《我殺死了尊貴客戶》，亦會為整個財年帶來進一步收入及溢利。
此外，由於缺乏去年同期因上市造成的開支，集團期內行政開支減少近一半至765.4萬元。集團指出，由於《100毛》雜誌在今年7月由印刷版改為數碼版本，預計未來的印刷媒體服務收入會有所減少。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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