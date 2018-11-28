英皇集團（0163）及英皇酒店（0296）公佈截至9月底止中期業績。英皇集團方面，受惠於收租組合收入及盈利增加，加上投資物業公平值按年增加17.3%至16.78億元，，以及向集團最終大股東楊受成為首的公司，出售淺水灣麗景道2號宅院，錄得收益7.85億元，股東應佔溢利按年大增2.82倍，達9.42億元。每股中期息派4.7仙，與去年一樣。

英皇集團指出，在售樓業務方面，雖然期內已進行「珀居」的銷售及完成預售「喜遇」，尚未確認所得收入，致期內售樓的分部利潤按年減少1.36%，只有1.29億元，但是整體收租組合出租率接近90%，並受惠於組合擴大，因此分部利潤按年增長4.84%，增至4.92億元。旗下位於港澳地區6間酒店及公寓組成的酒店業務分部盈利只有1.37億元，按年減少8.48%。期內集團以8.25億元，出售淺水灣麗景道2號宅院予最終大股東，錄得收益7.85億元。該集團指，往後數年正計劃發展及推售的項目包括摩羅廟街、大欖及壽臣山等豪宅樓盤。

該集團旗下在澳門經營賭場及酒店的英皇娛樂酒店方面，期內股東應佔溢利按年增長8.7%，達1.29億元；每股中期息2.8仙，按年增加7.7%。當中博彩業務的經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）為1.65億元，按年減少15.29%。中場業務受到路氹同業擴充容量影響，致博彩收入只有3.09億元，按年減少11.64%；貴賓廳的收入則與去年相若，維持在2.17億元。該集團將加強客戶分層，以進一步滲透高端中場市場。酒店業務的經調整EBITDA為2960.2萬元，按年增長21.89%，主要因為平均每晚及入住率帶動。

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