利標品牌（0787）中期業績由盈轉虧，去年同期賺2600萬美元，轉為虧損2.84億美元。集團同時公布，把向控股股東出售中國童裝業務，現金代價為2000萬美元。利標行政總裁Rick Darling指出，現時沒有計劃再出售任何業務。

利標又公布為期180日的重組架構計劃，以節省1億美元的營運開支，Rick Darling指出，集團會由產品開發、設計及採購等流程著手，至於人手縮減方面就在計算當中。

美國總統特朗普及中國國家主席習近平將於周六共晉晚餐，不過Rick Darling坦言，利標早在貿易戰初期，已預計特朗普會落實其言論，預料明年2至3月將會全面徵收25%商品關稅，故集團已開始轉移生產線，當中服飾產品的需要較迫切，不過少規模產品仍會繼續在中國生產。

他續稱，由於鞋類產品的供應鏈大多位於中國，難以轉移產地，目前中國生產佔50%，另外一半的產品就轉移至越南生產，未來會加快轉移產地。

記者：劉旭霞

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