港股恒指今日再升350點，略破本月高位，並逼近保力加通道頂位，而9RSI也朝70進發，巿場氣氛變得樂觀。不過，俗稱恐慌指數、由期權引伸波幅計算得出的恒生波動幅指數在恒指連升下卻不跌反升，似乎大戶對後巿仍審慎，或擔心習近平和特朗普在20峰會會晤談不攏，大手買入認沽期權作對冲保險。

與此同時，熊證街貨明顯回升而牛證街貨在減少，散戶對後變得樂觀，要小心散戶經常做錯事。

另外，恒指連升多日已反彈至今年初開始大跌浪的23.6%反彈阻力，如習特會有好結果並明顯升穿這阻力，可向反彈38.2%即約27,950點進發，相反習特會鬧番而跌回現水平以下，小心恒指會再尋底。

陸振球

明報投資及地產版主編