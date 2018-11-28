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【公司業績】微博第三季收入勝預期　活躍月用戶4.46億

文章日期：2018年11月28日 18:19

美國上市的新浪旗下社交平台微博公布第三季業績，期內淨收入4.602億美元，按年增長44%，優於市場預計的4.563億美元。淨利潤1.653億美元，按年增長63%。微博預計，第四季度淨收入介乎4.8億美元至4.9億美元，低於市場預期的4.991億美元。

收入當中，來自廣告和營銷收入4.093億美元，按年增長48%；來自中小企業（SMEs）和大客戶的廣告和營銷收入則升51%至3.807億美元；期內增值服務收入為5090萬美元，按年增長18%。

用戶方面，截止9月的月活躍用戶數（MAUs）較上年同期淨增約7000萬，達到4.46億。月活躍用戶數中93%為移動端用戶。截止9月的平均日活躍用戶數（DAUs）則較上年同期淨增約3000萬，達到1.95億。

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