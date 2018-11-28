中國天然食品公司五谷磨坊（1837）明日起開始招股，將發售4.21億股，發售價介乎1.62元至2.1元，入場費4242元，招股於12月4日12時結束，預計會在12月12日開始買賣。保薦人為中金公司和民銀資本。

以集資淨額7.1億元，35%用作加強公司綜合分銷平台並優化渠道組合；60%用作作廣州南沙興建生產基地，5%用作營運資金及一般公司用途。

董事長桂常青表示，集團未來3年內將在3000個現有直營專櫃改為食補集合店，及增加2200個新直營專櫃。另外於2019年底計劃在一線城市探索即時消費渠道，如小型超市或便利店，預計2021年即時銷售點增至25000個。

記者：歐陽偉昉

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