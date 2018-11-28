資本策略地產（0497）公布中期業績，截至9月底止6個月，公司錄得錄得收益24.46億元，同比增1.08倍，純利3.52億元，按年增64.5%，每股基本盈利3.5仙，不派中期息。

集團指，在美國加息、人幣貶值及中國國內經濟放緩下，相信會影響中港市場情緒。集團透露，旗下尚家生活未來計劃推售兩個高端住宅項目，包括渣甸山皇第及山頂道8至12號項目，加上公司有20多個即將建成商用及住宅項目，料助集團達到新高峰。

其他報道：

【海南旅遊】財政部：促海南旅遊消費 免稅額增至30000元

【做好準備】宜家: 未來2年在內地創造3200職位以應付數碼化轉型

【前車可鑑】UBER客戶資料被盜 英國荷蘭共罰款逾100萬美元

【成本上升】翠華中期純利跌70% 息1仙

【年尾大裁員】外賣平台Plum裁員 創辦人：可轉「聯合創辦人」入股

【教育國策】內地擬至2020年公營幼兒園佔比一半 部分教育股向下

【新股消息】藥明康德籌最多83億