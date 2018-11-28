【公司業績】資本策略中期純利增64% 不派息
文章日期：2018年11月28日 17:20
資本策略地產（0497）公布中期業績，截至9月底止6個月，公司錄得錄得收益24.46億元，同比增1.08倍，純利3.52億元，按年增64.5%，每股基本盈利3.5仙，不派中期息。
集團指，在美國加息、人幣貶值及中國國內經濟放緩下，相信會影響中港市場情緒。集團透露，旗下尚家生活未來計劃推售兩個高端住宅項目，包括渣甸山皇第及山頂道8至12號項目，加上公司有20多個即將建成商用及住宅項目，料助集團達到新高峰。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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