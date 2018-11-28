【中期業績】利標品牌轉蝕2.84億 不派息
文章日期：2018年11月28日 17:35
利標品牌（0787）公布中期業績，由去年同期賺2600萬美元，轉為虧損2.84億美元。當中，持續經營業務由去年同期虧損10億元，進一步擴大至1.9億元。不派中期息。
期內營業額同比跌4.1%至6.9億美元，主要乃受到中國童裝及家居業務所影響。總毛利減少18.1%至1.87億美元，主要由於版權費上升及折扣增加所影響。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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