香港物業管理服務供應商創毅控股（3992）明日起招股，將發售1.25億股份，每股發售價介乎1元至1.1元，集資額介乎1.25億元至1.375億元，每手2000股，入場費為2222.17元。

集團主席兼執行董事潘建良表示，是次公開招股冀令集團資金更充裕，會擴大私人房屋的物業管理服務。現時公司的公共房屋的物業管理服務收入佔比超過76%，私人房屋的佔比則超過22%，公司預期未來會更積極投標私人房屋的物業管理服務，該項收入佔比會有所提升。公司是次上市，亦會將部分集資所得用於收購香港的私人物業管理公司。

公司計劃，未來2年將投標12個公共房屋的物業管理服務及14個私人房屋的物業管理服務。

被問到最低工資上調影響物業管理人員的薪酬成本，潘建良指有關增幅會由政府或私人業主法團全數承擔，「加幾多佢哋會畀返幾多」，不會影響公司在員工成本的開支。

該股於下周二（4日）截止認購，預期在下月11日於主版掛牌。

記者：劉旭霞

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