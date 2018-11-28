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【回饋顧客】翠華：年底前不加價 港人均消費約70至90元

文章日期：2018年11月28日 17:11
楊東(右)、李遠康(中)、彭烱豪(左)(李紹昌攝)

翠華（1314）公布中期業績，純利按年大減70%至1441萬元，行政總裁彭烱豪指出，受中美貿易戰影響，令人民幣匯率貶值，集團去年的匯兌收益達360萬元，不過今年上半財年就錄得800萬的虧損，未來會以多元化的方式發展，包括擴展業務至海外。

翠華於一年之內合共開設5個新品牌，上半年就新增6間分店，4間為新品牌，另關閉2間翠華餐廳。彭烱豪表示，下半年已落實在內地及香港分別開設1間及3間店舖，首要會在未有分店的地區開店，例如上水、粉嶺。他又稱，集團每年約有六分之一的店舖需要續租，目前街舖租金有下調幅度，不過商場就持平。展望下個財年，翠華預料將會開設12間店舖，包括港澳、內地、海外及新品牌各個方面。

翠華上半年香港的收入按年下跌4.9%至5.62億元，彭烱豪解釋，香港期內的同店銷售持平，遊客區的增長較大，至於內地的同店銷售就由去年的低單位數下滑，改善至平穩水平，相信業務會持續復甦。他又指，一般而言新品牌可在6個月達至收支平衡，集團其中一個品牌「廿一堂」就可收支平衡。

目前翠華的香港人均消費約為70至90元，中國則界乎65至80元人民幣，主席李遠康表示，今年初稍為調整過早餐價格，現時未有計劃於今年底前調整餐單價格，以回饋顧客的支持。

記者：蕭嘉聰

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