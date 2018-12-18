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【公司業績】金源米業半年盈轉虧蝕951萬 仍派息每股1.1仙

文章日期：2018年11月28日 16:55
金源米業半年盈轉虧蝕951萬 仍派息每股1.1仙

金源米業（0677）公布，截至9月底止6個月盈轉虧蝕951.1萬元，去年同期則錄得4367萬元盈利，每股虧損0.6仙，中期息每股1.1仙。

期內，公司收益為6.86億元，按年升17%；當中食米業務盈利錄得1837萬元，倒退57%；便利店業務則虧損收窄至2605.4萬元，去年同期則蝕3334.9萬元；證券及物業投資各為413萬及48.6萬元。

集團之Circle K便利店業務正大規模及迅速擴張。截至2018年9月底，集團於越南總共經營293間店舖，零售店舖及網上銷售的合併收入繼續維持雙位數的同店銷售增長。

金源米業收報0.485元，跌3%。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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