【退休】嘉里建設：何述勤退任執董及行政總裁
文章日期：2018年11月28日 17:12
嘉里建設（0683）公布，何述勤將退任公司執行董事及行政總裁，黃小抗將更改為公司主席兼行政總裁，王志剛獲委任為公司執行董事。
何述勤已同意繼續擔任本公司顧問，為集團提供建議，並已確認他與董事會並無任何意見分歧，且並無就其退任而需要公司股東注意的任何事項。
黃小抗於1996年起出任為公司執行董事，03年出任聯席董事總經理，08年至13年為公司總裁兼首席執行官，並自13年起為董事會主席，於15年9月至18年1月出任為主席兼首席執行官。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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